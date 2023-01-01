تاكا بنغلاديشي إلى جنيه جزر فوكلاند

تحويل BDT إلى FKP بسعر الصرف الحقيقي

1000 bdt
7.37 fkp

1.00000 BDT = 0.00737 FKP

متوسط سعر صرف السوق عند 4:22 UTC
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BDT إلى FKP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BDT → 0 FKP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86311.063588.35561.434611.659640.9572518.2146
1GBP1.1586111.23215102.3671.662111.922831.1090821.103
1USD0.94030.811589183.081.348951.560550.900117.127
1INR0.01131790.009768770.012036610.01623680.01878370.01083410.206151

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل تاكا بنغلاديشي إلى جنيه جزر فوكلاند

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BDT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و FKP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BDT الحالي إلى FKP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Bangladeshi taka

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bangladeshi Taka / جنيه جزر فوكلاند
1 BDT0.00737 FKP
5 BDT0.03687 FKP
10 BDT0.07375 FKP
20 BDT0.14750 FKP
50 BDT0.36874 FKP
100 BDT0.73748 FKP
250 BDT1.84371 FKP
500 BDT3.68742 FKP
1000 BDT7.37484 FKP
2000 BDT14.74968 FKP
5000 BDT36.87420 FKP
10000 BDT73.74840 FKP
معدلات التحويل جنيه جزر فوكلاند / Bangladeshi Taka
1 FKP135.59600 BDT
5 FKP677.98000 BDT
10 FKP1355.96000 BDT
20 FKP2711.92000 BDT
50 FKP6779.80000 BDT
100 FKP13559.60000 BDT
250 FKP33899.00000 BDT
500 FKP67798.00000 BDT
1000 FKP135596.00000 BDT
2000 FKP271192.00000 BDT
5000 FKP677980.00000 BDT
10000 FKP1355960.00000 BDT