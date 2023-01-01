تاكا بنغلاديشي إلى كواشا زامبي

تحويل BDT إلى ZMW بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bdt
١٩٠٫٤٣ zmw

1.00000 BDT = 0.19043 ZMW

متوسط سعر صرف السوق عند 4:22 UTC
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BDT إلى ZMW مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BDT → 0 ZMW
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86331.063588.37371.434771.660420.9574518.2146
1GBP1.1583511.23185102.3631.661891.923261.1090621.0979
1USD0.94030.811787183.0971.34911.561280.9002517.127
1INR0.01131560.009769150.012034110.01623520.01878860.01083370.206109

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل تاكا بنغلاديشي إلى كواشا زامبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BDT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ZMW في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BDT الحالي إلى ZMW وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Bangladeshi taka

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bangladeshi Taka / زيميو
1 BDT0.19043 ZMW
5 BDT0.95214 ZMW
10 BDT1.90428 ZMW
20 BDT3.80856 ZMW
50 BDT9.52140 ZMW
100 BDT19.04280 ZMW
250 BDT47.60700 ZMW
500 BDT95.21400 ZMW
1000 BDT190.42800 ZMW
2000 BDT380.85600 ZMW
5000 BDT952.14000 ZMW
10000 BDT1904.28000 ZMW
معدلات التحويل زيميو / Bangladeshi Taka
1 ZMW5.25132 BDT
5 ZMW26.25660 BDT
10 ZMW52.51320 BDT
20 ZMW105.02640 BDT
50 ZMW262.56600 BDT
100 ZMW525.13200 BDT
250 ZMW1312.83000 BDT
500 ZMW2625.66000 BDT
1000 ZMW5251.32000 BDT
2000 ZMW10502.64000 BDT
5000 ZMW26256.60000 BDT
10000 ZMW52513.20000 BDT