ألف كواشا زامبي إلى تاكا بنغلاديشي

تحويل ZMW إلى BDT بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ zmw
٤٬٧٩٩٫٥٧ bdt

1.00000 ZMW = 4.79957 BDT

Mid-market exchange rate at 07:04
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أعلى العملات

 USDEURCADSGDAUDINRGBPZAR
1 USD10.9221.36991.349551.542583.22750.80739618.2267
1 EUR1.084611.485791.463721.6729990.26850.875719.7687
1 CAD0.729980.67304110.9851451.1259960.75440.58938313.3051
1 SGD0.7409880.683191.0150811.1429761.67060.5982713.5058

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كواشا زامبي إلى تاكا بنغلاديشي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ZMW في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BDT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ZMW الحالي إلى BDT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل زيميو / Bangladeshi Taka
1 ZMW4.79957 BDT
5 ZMW23.99785 BDT
10 ZMW47.99570 BDT
20 ZMW95.99140 BDT
50 ZMW239.97850 BDT
100 ZMW479.95700 BDT
250 ZMW1199.89250 BDT
500 ZMW2399.78500 BDT
1000 ZMW4799.57000 BDT
2000 ZMW9599.14000 BDT
5000 ZMW23997.85000 BDT
10000 ZMW47995.70000 BDT
معدلات التحويل Bangladeshi Taka / زيميو
1 BDT0.20835 ZMW
5 BDT1.04176 ZMW
10 BDT2.08352 ZMW
20 BDT4.16704 ZMW
50 BDT10.41760 ZMW
100 BDT20.83520 ZMW
250 BDT52.08800 ZMW
500 BDT104.17600 ZMW
1000 BDT208.35200 ZMW
2000 BDT416.70400 ZMW
5000 BDT1041.76000 ZMW
10000 BDT2083.52000 ZMW