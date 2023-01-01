تاكا بنغلاديشي إلى ريال قطري

تحويل BDT إلى QAR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bdt
٣٣٫٢٣ qar

1.00000 BDT = 0.03323 QAR

متوسط سعر صرف السوق عند 4:45 UTC
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BDT إلى QAR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BDT → 0 QAR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86331.063588.37691.434661.660030.957318.2145
1GBP1.1583511.23195102.3751.66191.922971.1088821.0995
1USD0.94030.811721183.11.3491.560910.9001517.1269
1INR0.01131520.009768010.012033710.01623350.01878360.01083210.2061

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل تاكا بنغلاديشي إلى ريال قطري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BDT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و QAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BDT الحالي إلى QAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Bangladeshi taka

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bangladeshi Taka / الريال القطري
1 BDT0.03323 QAR
5 BDT0.16613 QAR
10 BDT0.33225 QAR
20 BDT0.66451 QAR
50 BDT1.66127 QAR
100 BDT3.32255 QAR
250 BDT8.30637 QAR
500 BDT16.61275 QAR
1000 BDT33.22550 QAR
2000 BDT66.45100 QAR
5000 BDT166.12750 QAR
10000 BDT332.25500 QAR
معدلات التحويل الريال القطري / Bangladeshi Taka
1 QAR30.09740 BDT
5 QAR150.48700 BDT
10 QAR300.97400 BDT
20 QAR601.94800 BDT
50 QAR1504.87000 BDT
100 QAR3009.74000 BDT
250 QAR7524.35000 BDT
500 QAR15048.70000 BDT
1000 QAR30097.40000 BDT
2000 QAR60194.80000 BDT
5000 QAR150487.00000 BDT
10000 QAR300974.00000 BDT