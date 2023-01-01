تاكا بنغلاديشي إلى أوقية موريتانية

تحويل BDT إلى MRU بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bdt
٣٤٥٫٨٣ mru

1.00000 BDT = 0.34583 MRU

متوسط سعر صرف السوق عند 4:48 UTC
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BDT إلى MRU مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BDT → 0 MRU
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86331.063688.36281.434741.65980.9574518.2162
1GBP1.1583511.23205102.3571.661971.922671.1090621.1012
1USD0.94020.811655183.0791.348951.560550.900217.1269
1INR0.0113170.009769680.012036710.0162370.01878390.01083550.206152

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل تاكا بنغلاديشي إلى أوقية موريتانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BDT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MRU في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BDT الحالي إلى MRU وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Bangladeshi taka

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bangladeshi Taka / Mauritanian Ouguiya
1 BDT0.34583 MRU
5 BDT1.72915 MRU
10 BDT3.45831 MRU
20 BDT6.91662 MRU
50 BDT17.29155 MRU
100 BDT34.58310 MRU
250 BDT86.45775 MRU
500 BDT172.91550 MRU
1000 BDT345.83100 MRU
2000 BDT691.66200 MRU
5000 BDT1729.15500 MRU
10000 BDT3458.31000 MRU
معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / Bangladeshi Taka
1 MRU2.89158 BDT
5 MRU14.45790 BDT
10 MRU28.91580 BDT
20 MRU57.83160 BDT
50 MRU144.57900 BDT
100 MRU289.15800 BDT
250 MRU722.89500 BDT
500 MRU1445.79000 BDT
1000 MRU2891.58000 BDT
2000 MRU5783.16000 BDT
5000 MRU14457.90000 BDT
10000 MRU28915.80000 BDT