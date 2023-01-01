تاكا بنغلاديشي إلى دونغ فيتنامي

تحويل BDT إلى VND بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bdt
٢٢١٬٠٩٣ vnd

1.00000 BDT = 221.09300 VND

متوسط سعر صرف السوق عند 4:47 UTC
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BDT إلى VND مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BDT → 0 VND
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86341.063588.37691.434821.660550.957618.2145
1GBP1.1582111.2318102.3631.661881.923341.109121.0969
1USD0.94030.81182183.11.349151.56140.900417.1269
1INR0.01131520.009769190.012033710.01623530.01878940.01083510.2061

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل تاكا بنغلاديشي إلى دونغ فيتنامي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BDT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و VND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BDT الحالي إلى VND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Bangladeshi taka

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل Bangladeshi Taka / Vietnamese Dong
1 BDT221.09300 VND
5 BDT1105.46500 VND
10 BDT2210.93000 VND
20 BDT4421.86000 VND
50 BDT11054.65000 VND
100 BDT22109.30000 VND
250 BDT55273.25000 VND
500 BDT110546.50000 VND
1000 BDT221093.00000 VND
2000 BDT442186.00000 VND
5000 BDT1105465.00000 VND
10000 BDT2210930.00000 VND
معدلات التحويل Vietnamese Dong / Bangladeshi Taka
1 VND0.00452 BDT
5 VND0.02261 BDT
10 VND0.04523 BDT
20 VND0.09046 BDT
50 VND0.22615 BDT
100 VND0.45230 BDT
250 VND1.13075 BDT
500 VND2.26149 BDT
1000 VND4.52298 BDT
2000 VND9.04596 BDT
5000 VND22.61490 BDT
10000 VND45.22980 BDT