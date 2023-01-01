تاكا بنغلاديشي إلى دونغ فيتنامي
تحويل BDT إلى VND بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل تاكا بنغلاديشي إلى دونغ فيتنامي
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BDT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و VND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BDT الحالي إلى VND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for Bangladeshi taka
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل Bangladeshi Taka / Vietnamese Dong
|1 BDT
|221.09300 VND
|5 BDT
|1105.46500 VND
|10 BDT
|2210.93000 VND
|20 BDT
|4421.86000 VND
|50 BDT
|11054.65000 VND
|100 BDT
|22109.30000 VND
|250 BDT
|55273.25000 VND
|500 BDT
|110546.50000 VND
|1000 BDT
|221093.00000 VND
|2000 BDT
|442186.00000 VND
|5000 BDT
|1105465.00000 VND
|10000 BDT
|2210930.00000 VND