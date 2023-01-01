تاكا بنغلاديشي إلى روبية موريشية

تحويل BDT إلى MUR بسعر الصرف الحقيقي

1000 bdt
409.20 mur

1.00000 BDT = 0.40920 MUR

متوسط سعر صرف السوق عند 4:44 UTC
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BDT إلى MUR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BDT → 0 MUR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86331.063688.36281.434741.65980.9574518.2162
1GBP1.1583511.23205102.3571.661971.922671.1090621.1012
1USD0.94020.811655183.0791.348951.560550.900217.1269
1INR0.0113170.009769680.012036710.0162370.01878390.01083550.206152

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل تاكا بنغلاديشي إلى روبية موريشية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BDT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BDT الحالي إلى MUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Bangladeshi taka

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bangladeshi Taka / Mauritian Rupee
1 BDT0.40920 MUR
5 BDT2.04601 MUR
10 BDT4.09203 MUR
20 BDT8.18406 MUR
50 BDT20.46015 MUR
100 BDT40.92030 MUR
250 BDT102.30075 MUR
500 BDT204.60150 MUR
1000 BDT409.20300 MUR
2000 BDT818.40600 MUR
5000 BDT2046.01500 MUR
10000 BDT4092.03000 MUR
معدلات التحويل Mauritian Rupee / Bangladeshi Taka
1 MUR2.44378 BDT
5 MUR12.21890 BDT
10 MUR24.43780 BDT
20 MUR48.87560 BDT
50 MUR122.18900 BDT
100 MUR244.37800 BDT
250 MUR610.94500 BDT
500 MUR1221.89000 BDT
1000 MUR2443.78000 BDT
2000 MUR4887.56000 BDT
5000 MUR12218.90000 BDT
10000 MUR24437.80000 BDT