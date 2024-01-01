20 روبية موريشية إلى تاكا بنغلاديشي

تحويل MUR إلى BDT بسعر الصرف الحقيقي

20 mur
47.28 bdt

1.00000 MUR = 2.36391 BDT

Mid-market exchange rate at 21:58
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 USDGBPEURAUDZARCADSGDINR
1 USD10.7902950.92261.5324519.11181.3561.344182.8394
1 GBP1.2653511.167471.9390924.18311.715811.70076104.821
1 EUR1.083950.85655511.661120.71621.469841.4569489.7938
1 AUD0.652550.5157070.602011112.47140.8848580.87709254.0569

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى تاكا بنغلاديشي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BDT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى BDT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mauritian rupees

MUR إلى USD

MUR إلى GBP

MUR إلى EUR

MUR إلى AUD

MUR إلى ZAR

MUR إلى CAD

MUR إلى SGD

MUR إلى INR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل Mauritian Rupee / Bangladeshi Taka
1 MUR2.36391 BDT
5 MUR11.81955 BDT
10 MUR23.63910 BDT
20 MUR47.27820 BDT
50 MUR118.19550 BDT
100 MUR236.39100 BDT
250 MUR590.97750 BDT
500 MUR1181.95500 BDT
1000 MUR2363.91000 BDT
2000 MUR4727.82000 BDT
5000 MUR11819.55000 BDT
10000 MUR23639.10000 BDT
معدلات التحويل Bangladeshi Taka / Mauritian Rupee
1 BDT0.42303 MUR
5 BDT2.11513 MUR
10 BDT4.23027 MUR
20 BDT8.46054 MUR
50 BDT21.15135 MUR
100 BDT42.30270 MUR
250 BDT105.75675 MUR
500 BDT211.51350 MUR
1000 BDT423.02700 MUR
2000 BDT846.05400 MUR
5000 BDT2115.13500 MUR
10000 BDT4230.27000 MUR