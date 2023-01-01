تاكا بنغلاديشي إلى دولار هونغ كونغ

تحويل BDT إلى HKD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bdt
٧١٫٢٨ hkd

1.00000 BDT = 0.07128 HKD

متوسط سعر صرف السوق عند 4:46 UTC
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BDT إلى HKD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BDT → 0 HKD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86321.063588.35561.434611.659640.957218.2148
1GBP1.1584811.23205102.3591.661971.922671.108921.1016
1USD0.94030.811655183.081.348951.560550.9000517.1272
1INR0.01131790.009769560.012036610.01623680.01878370.01083350.206153

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل تاكا بنغلاديشي إلى دولار هونغ كونغ

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BDT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HKD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BDT الحالي إلى HKD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bangladeshi Taka / دولار هونغ كونغ
1 BDT0.07128 HKD
5 BDT0.35640 HKD
10 BDT0.71281 HKD
20 BDT1.42561 HKD
50 BDT3.56403 HKD
100 BDT7.12806 HKD
250 BDT17.82015 HKD
500 BDT35.64030 HKD
1000 BDT71.28060 HKD
2000 BDT142.56120 HKD
5000 BDT356.40300 HKD
10000 BDT712.80600 HKD
معدلات التحويل دولار هونغ كونغ / Bangladeshi Taka
100 HKD1402.91000 BDT
200 HKD2805.82000 BDT
300 HKD4208.73000 BDT
500 HKD7014.55000 BDT
1000 HKD14029.10000 BDT
2000 HKD28058.20000 BDT
2500 HKD35072.75000 BDT
3000 HKD42087.30000 BDT
4000 HKD56116.40000 BDT
5000 HKD70145.50000 BDT
10000 HKD140291.00000 BDT
20000 HKD280582.00000 BDT