تاكا بنغلاديشي إلى روبية إندونيسية

تحويل BDT إلى IDR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bdt
١٤٠٬٣١٤ idr

1.00000 BDT = 140.31400 IDR

متوسط سعر صرف السوق عند 4:35 UTC
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BDT إلى IDR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BDT → 0 IDR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86321.063588.35561.434611.659640.957218.2148
1GBP1.1584811.23205102.3591.661971.922671.108921.1016
1USD0.94030.811655183.081.348951.560550.9000517.1272
1INR0.01131790.009769560.012036610.01623680.01878370.01083350.206153

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل تاكا بنغلاديشي إلى روبية إندونيسية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BDT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و IDR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BDT الحالي إلى IDR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bangladeshi Taka / الروبية الإندونيسية
1 BDT140.31400 IDR
5 BDT701.57000 IDR
10 BDT1403.14000 IDR
20 BDT2806.28000 IDR
50 BDT7015.70000 IDR
100 BDT14031.40000 IDR
250 BDT35078.50000 IDR
500 BDT70157.00000 IDR
1000 BDT140314.00000 IDR
2000 BDT280628.00000 IDR
5000 BDT701570.00000 IDR
10000 BDT1403140.00000 IDR
معدلات التحويل الروبية الإندونيسية / Bangladeshi Taka
1 IDR0.00713 BDT
5 IDR0.03563 BDT
10 IDR0.07127 BDT
20 IDR0.14254 BDT
50 IDR0.35634 BDT
100 IDR0.71269 BDT
250 IDR1.78171 BDT
500 IDR3.56342 BDT
1000 IDR7.12685 BDT
2000 IDR14.25370 BDT
5000 IDR35.63425 BDT
10000 IDR71.26850 BDT