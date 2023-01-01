تاكا بنغلاديشي إلى تينغ كازاخستاني

تحويل BDT إلى KZT بسعر الصرف الحقيقي

1000 bdt
4335.76 kzt

1.00000 BDT = 4.33576 KZT

متوسط سعر صرف السوق عند 4:48 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

BDT إلى KZT مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BDT → 0 KZT
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86321.063588.37151.434611.659510.957318.2145
1GBP1.1584811.23205102.3771.661971.922521.1090121.1012
1USD0.94030.811655183.0951.348951.560430.9001517.1269
1INR0.01131590.00976780.012034410.01623380.01877880.01083280.206112

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل تاكا بنغلاديشي إلى تينغ كازاخستاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BDT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KZT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BDT الحالي إلى KZT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Bangladeshi taka

BDT إلى USD

BDT إلى EUR

BDT إلى AUD

BDT إلى PHP

BDT إلى GBP

BDT إلى INR

BDT إلى CAD

BDT إلى CNY

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Bangladeshi Taka / تنغي كازاخستاني
1 BDT4.33576 KZT
5 BDT21.67880 KZT
10 BDT43.35760 KZT
20 BDT86.71520 KZT
50 BDT216.78800 KZT
100 BDT433.57600 KZT
250 BDT1083.94000 KZT
500 BDT2167.88000 KZT
1000 BDT4335.76000 KZT
2000 BDT8671.52000 KZT
5000 BDT21678.80000 KZT
10000 BDT43357.60000 KZT
معدلات التحويل تنغي كازاخستاني / Bangladeshi Taka
1 KZT0.23064 BDT
5 KZT1.15320 BDT
10 KZT2.30640 BDT
20 KZT4.61280 BDT
50 KZT11.53200 BDT
100 KZT23.06400 BDT
250 KZT57.66000 BDT
500 KZT115.32000 BDT
1000 KZT230.64000 BDT
2000 KZT461.28000 BDT
5000 KZT1153.20000 BDT
10000 KZT2306.40000 BDT