تاكا بنغلاديشي إلى بولا بوتسواني

تحويل BDT إلى BWP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bdt
١٢٣٫٨٠ bwp

1.00000 BDT = 0.12380 BWP

متوسط سعر صرف السوق عند 4:22 UTC
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BDT إلى BWP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BDT → 0 BWP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86321.063688.37981.434741.659670.957318.2163
1GBP1.1584811.2321102.3811.662041.92261.1090121.1022
1USD0.94020.811622183.0951.348951.560430.9000517.127
1INR0.01131480.00976740.012034410.01623380.01877880.01083160.206113

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل تاكا بنغلاديشي إلى بولا بوتسواني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BDT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BWP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BDT الحالي إلى BWP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Bangladeshi taka

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل Bangladeshi Taka / Botswanan Pula
1 BDT0.12380 BWP
5 BDT0.61900 BWP
10 BDT1.23799 BWP
20 BDT2.47598 BWP
50 BDT6.18995 BWP
100 BDT12.37990 BWP
250 BDT30.94975 BWP
500 BDT61.89950 BWP
1000 BDT123.79900 BWP
2000 BDT247.59800 BWP
5000 BDT618.99500 BWP
10000 BDT1237.99000 BWP
معدلات التحويل Botswanan Pula / Bangladeshi Taka
1 BWP8.07760 BDT
5 BWP40.38800 BDT
10 BWP80.77600 BDT
20 BWP161.55200 BDT
50 BWP403.88000 BDT
100 BWP807.76000 BDT
250 BWP2019.40000 BDT
500 BWP4038.80000 BDT
1000 BWP8077.60000 BDT
2000 BWP16155.20000 BDT
5000 BWP40388.00000 BDT
10000 BWP80776.00000 BDT