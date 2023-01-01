10 آلاف بولا بوتسواني إلى تاكا بنغلاديشي

تحويل BWP إلى BDT بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ bwp
٨٠٬٩٩٥٫٥٠ bdt

1.00000 BWP = 8.09955 BDT

متوسط سعر صرف السوق عند 8:15 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

BWP إلى BDT مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BWP → 0 BDT
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.854951.079789.28741.467471.669420.954118.47
1GBP1.1696611.2629104.4371.716471.952691.1159721.6039
1USD0.92620.791828182.69651.359151.546190.883717.1066
1INR0.01119980.009575110.012092410.01643540.01869720.01068610.20686

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بولا بوتسواني إلى تاكا بنغلاديشي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BWP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BDT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BWP الحالي إلى BDT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Botswanan Pula / Bangladeshi Taka
1 BWP8.09955 BDT
5 BWP40.49775 BDT
10 BWP80.99550 BDT
20 BWP161.99100 BDT
50 BWP404.97750 BDT
100 BWP809.95500 BDT
250 BWP2024.88750 BDT
500 BWP4049.77500 BDT
1000 BWP8099.55000 BDT
2000 BWP16199.10000 BDT
5000 BWP40497.75000 BDT
10000 BWP80995.50000 BDT
معدلات التحويل Bangladeshi Taka / Botswanan Pula
1 BDT0.12346 BWP
5 BDT0.61732 BWP
10 BDT1.23464 BWP
20 BDT2.46928 BWP
50 BDT6.17320 BWP
100 BDT12.34640 BWP
250 BDT30.86600 BWP
500 BDT61.73200 BWP
1000 BDT123.46400 BWP
2000 BDT246.92800 BWP
5000 BDT617.32000 BWP
10000 BDT1234.64000 BWP