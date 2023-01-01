تاكا بنغلاديشي إلى ريال برازيلي

تحويل BDT إلى BRL بسعر الصرف الحقيقي

1000 bdt
44.47 brl

1.00000 BDT = 0.04447 BRL

متوسط سعر صرف السوق عند 4:22 UTC
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BDT إلى BRL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BDT → 0 BRL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86321.063688.37981.434741.659670.957318.2163
1GBP1.1584811.2321102.3811.662041.92261.1090121.1022
1USD0.94020.811622183.0951.348951.560430.9000517.127
1INR0.01131480.00976740.012034410.01623380.01877880.01083160.206113

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل تاكا بنغلاديشي إلى ريال برازيلي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BDT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BRL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BDT الحالي إلى BRL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Bangladeshi taka

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bangladeshi Taka / الريال البرازيلي
1 BDT0.04447 BRL
5 BDT0.22233 BRL
10 BDT0.44466 BRL
20 BDT0.88933 BRL
50 BDT2.22332 BRL
100 BDT4.44665 BRL
250 BDT11.11662 BRL
500 BDT22.23325 BRL
1000 BDT44.46650 BRL
2000 BDT88.93300 BRL
5000 BDT222.33250 BRL
10000 BDT444.66500 BRL
معدلات التحويل الريال البرازيلي / Bangladeshi Taka
1 BRL22.48880 BDT
5 BRL112.44400 BDT
10 BRL224.88800 BDT
20 BRL449.77600 BDT
50 BRL1124.44000 BDT
100 BRL2248.88000 BDT
250 BRL5622.20000 BDT
500 BRL11244.40000 BDT
1000 BRL22488.80000 BDT
2000 BRL44977.60000 BDT
5000 BRL112444.00000 BDT
10000 BRL224888.00000 BDT