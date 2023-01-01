تاكا بنغلاديشي إلى كولون كوستاريكي

تحويل BDT إلى CRC بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bdt
٤٬٨٥٩٫٥٧ crc

1.00000 BDT = 4.85957 CRC

متوسط سعر صرف السوق عند 4:41 UTC
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BDT إلى CRC مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BDT → 0 CRC
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863251.0636588.3761.434811.659880.9572518.2173
1GBP1.1584111.23215102.3761.662111.922831.1088921.1033
1USD0.940150.811589183.08751.348951.560550.917.1272
1INR0.01131530.009767890.012035510.01623530.0187820.0108320.206134

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل تاكا بنغلاديشي إلى كولون كوستاريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BDT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CRC في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BDT الحالي إلى CRC وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bangladeshi Taka / كوستاريكا كولوين
1 BDT4.85957 CRC
5 BDT24.29785 CRC
10 BDT48.59570 CRC
20 BDT97.19140 CRC
50 BDT242.97850 CRC
100 BDT485.95700 CRC
250 BDT1214.89250 CRC
500 BDT2429.78500 CRC
1000 BDT4859.57000 CRC
2000 BDT9719.14000 CRC
5000 BDT24297.85000 CRC
10000 BDT48595.70000 CRC
معدلات التحويل كوستاريكا كولوين / Bangladeshi Taka
1 CRC0.20578 BDT
5 CRC1.02889 BDT
10 CRC2.05779 BDT
20 CRC4.11558 BDT
50 CRC10.28895 BDT
100 CRC20.57790 BDT
250 CRC51.44475 BDT
500 CRC102.88950 BDT
1000 CRC205.77900 BDT
2000 CRC411.55800 BDT
5000 CRC1028.89500 BDT
10000 CRC2057.79000 BDT