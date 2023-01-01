تاكا بنغلاديشي إلى بات تايلاندي

تحويل BDT إلى THB بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bdt
٣٢٩٫٥٢ thb

1.00000 BDT = 0.32952 THB

متوسط سعر صرف السوق عند 4:53 UTC
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BDT إلى THB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BDT → 0 THB
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86331.063688.36921.434851.660320.957418.2162
1GBP1.1583511.23195102.3571.661961.923121.10921.0995
1USD0.94020.811721183.0851.349051.561040.9001517.1269
1INR0.01131620.009769770.012035910.0162370.01878840.01083410.206137

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل تاكا بنغلاديشي إلى بات تايلاندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BDT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و THB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BDT الحالي إلى THB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Bangladeshi taka

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bangladeshi Taka / باهت تايلندي
1 BDT0.32952 THB
5 BDT1.64761 THB
10 BDT3.29522 THB
20 BDT6.59044 THB
50 BDT16.47610 THB
100 BDT32.95220 THB
250 BDT82.38050 THB
500 BDT164.76100 THB
1000 BDT329.52200 THB
2000 BDT659.04400 THB
5000 BDT1647.61000 THB
10000 BDT3295.22000 THB
معدلات التحويل باهت تايلندي / Bangladeshi Taka
1 THB3.03470 BDT
5 THB15.17350 BDT
10 THB30.34700 BDT
20 THB60.69400 BDT
50 THB151.73500 BDT
100 THB303.47000 BDT
250 THB758.67500 BDT
500 THB1517.35000 BDT
1000 THB3034.70000 BDT
2000 THB6069.40000 BDT
5000 THB15173.50000 BDT
10000 THB30347.00000 BDT