تاكا بنغلاديشي إلى جنيه مصري

تحويل BDT إلى EGP بسعر الصرف الحقيقي

1000 bdt
281.55 egp

1.00000 BDT = 0.28155 EGP

متوسط سعر صرف السوق عند 4:22 UTC
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BDT إلى EGP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BDT → 0 EGP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86311.063588.35561.434611.659640.9572518.2146
1GBP1.1586111.23215102.3671.662111.922831.1090821.103
1USD0.94030.811589183.081.348951.560550.900117.127
1INR0.01131790.009768770.012036610.01623680.01878370.01083410.206151

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل تاكا بنغلاديشي إلى جنيه مصري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BDT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EGP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BDT الحالي إلى EGP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Bangladeshi taka

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bangladeshi Taka / جنيه مصري
1 BDT0.28155 EGP
5 BDT1.40775 EGP
10 BDT2.81549 EGP
20 BDT5.63098 EGP
50 BDT14.07745 EGP
100 BDT28.15490 EGP
250 BDT70.38725 EGP
500 BDT140.77450 EGP
1000 BDT281.54900 EGP
2000 BDT563.09800 EGP
5000 BDT1407.74500 EGP
10000 BDT2815.49000 EGP
معدلات التحويل جنيه مصري / Bangladeshi Taka
1 EGP3.55178 BDT
5 EGP17.75890 BDT
10 EGP35.51780 BDT
20 EGP71.03560 BDT
50 EGP177.58900 BDT
100 EGP355.17800 BDT
250 EGP887.94500 BDT
500 EGP1775.89000 BDT
1000 EGP3551.78000 BDT
2000 EGP7103.56000 BDT
5000 EGP17758.90000 BDT
10000 EGP35517.80000 BDT