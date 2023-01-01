تاكا بنغلاديشي إلى شلن تنزاني

تحويل BDT إلى TZS بسعر الصرف الحقيقي

1000 bdt
22824.60 tzs

1.00000 BDT = 22.82460 TZS

متوسط سعر صرف السوق عند 4:22 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

BDT إلى TZS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BDT → 0 TZS
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86341.063588.37691.434821.660550.957618.2145
1GBP1.1582111.2318102.3631.661881.923341.109121.0969
1USD0.94030.81182183.11.349151.56140.900417.1269
1INR0.01131520.009769190.012033710.01623530.01878940.01083510.2061

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل تاكا بنغلاديشي إلى شلن تنزاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BDT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TZS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BDT الحالي إلى TZS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Bangladeshi taka

BDT إلى USD

BDT إلى EUR

BDT إلى AUD

BDT إلى PHP

BDT إلى GBP

BDT إلى INR

BDT إلى CAD

BDT إلى CNY

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Bangladeshi Taka / الشلن التنزاني
1 BDT22.82460 TZS
5 BDT114.12300 TZS
10 BDT228.24600 TZS
20 BDT456.49200 TZS
50 BDT1141.23000 TZS
100 BDT2282.46000 TZS
250 BDT5706.15000 TZS
500 BDT11412.30000 TZS
1000 BDT22824.60000 TZS
2000 BDT45649.20000 TZS
5000 BDT114123.00000 TZS
10000 BDT228246.00000 TZS
معدلات التحويل الشلن التنزاني / Bangladeshi Taka
1 TZS0.04381 BDT
5 TZS0.21906 BDT
10 TZS0.43812 BDT
20 TZS0.87625 BDT
50 TZS2.19062 BDT
100 TZS4.38124 BDT
250 TZS10.95310 BDT
500 TZS21.90620 BDT
1000 TZS43.81240 BDT
2000 TZS87.62480 BDT
5000 TZS219.06200 BDT
10000 TZS438.12400 BDT