تاكا بنغلاديشي إلى شلن تنزاني
تحويل BDT إلى TZS بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل تاكا بنغلاديشي إلى شلن تنزاني
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BDT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TZS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BDT الحالي إلى TZS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for Bangladeshi taka
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل Bangladeshi Taka / الشلن التنزاني
|1 BDT
|22.82460 TZS
|5 BDT
|114.12300 TZS
|10 BDT
|228.24600 TZS
|20 BDT
|456.49200 TZS
|50 BDT
|1141.23000 TZS
|100 BDT
|2282.46000 TZS
|250 BDT
|5706.15000 TZS
|500 BDT
|11412.30000 TZS
|1000 BDT
|22824.60000 TZS
|2000 BDT
|45649.20000 TZS
|5000 BDT
|114123.00000 TZS
|10000 BDT
|228246.00000 TZS