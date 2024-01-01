Bangladeş takasından Tanzanya şilinine

Reel döviz kuru ile BDT → TZS çevirin

1.000 bdt
23.519,90 tzs

1,000 BDT = 23,52 TZS

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Bangladeş takasından Tanzanya şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BDT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TZS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BDT → TZS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bangladeş takası için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Bangladeş Takası / Tanzanya Şilini
1 BDT23,51990 TZS
5 BDT117,59950 TZS
10 BDT235,19900 TZS
20 BDT470,39800 TZS
50 BDT1.175,99500 TZS
100 BDT2.351,99000 TZS
250 BDT5.879,97500 TZS
500 BDT11.759,95000 TZS
1000 BDT23.519,90000 TZS
2000 BDT47.039,80000 TZS
5000 BDT117.599,50000 TZS
10000 BDT235.199,00000 TZS
Çevrim kurları Tanzanya Şilini / Bangladeş Takası
1 TZS0,04252 BDT
5 TZS0,21259 BDT
10 TZS0,42517 BDT
20 TZS0,85034 BDT
50 TZS2,12586 BDT
100 TZS4,25172 BDT
250 TZS10,62930 BDT
500 TZS21,25860 BDT
1000 TZS42,51720 BDT
2000 TZS85,03440 BDT
5000 TZS212,58600 BDT
10000 TZS425,17200 BDT