100 Tanzanya şilininden Bangladeş takasına
Reel döviz kuru ile TZS → BDT çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Tanzanya şilininden Bangladeş takasına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TZS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BDT seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TZS → BDT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Bangladeş Takası / Tanzanya Şilini
|1 BDT
|22.76640 TZS
|5 BDT
|113.83200 TZS
|10 BDT
|227.66400 TZS
|20 BDT
|455.32800 TZS
|50 BDT
|1138.32000 TZS
|100 BDT
|2276.64000 TZS
|250 BDT
|5691.60000 TZS
|500 BDT
|11383.20000 TZS
|1000 BDT
|22766.40000 TZS
|2000 BDT
|45532.80000 TZS
|5000 BDT
|113832.00000 TZS
|10000 BDT
|227664.00000 TZS