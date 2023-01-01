1 Bangladeş takasından Tanzanya şilinine

Reel döviz kuru ile BDT → TZS çevirin

1 bdt
22,72 tzs

1.00000 BDT = 22.72110 TZS

14:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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BDT → TZS çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 BDT → 0 TZS
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86561.05887.91561.426081.638150.966418.5284
1GBP1.1552711.2223101.5681.647541.892541.1164521.4058
1USD0.94520.81813183.0961.34791.548350.913417.5127
1INR0.01137450.00984560.012034310.0162210.01863320.01099210.210753

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Bangladeş takasından Tanzanya şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BDT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TZS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BDT → TZS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Bangladeş takası

BDT → USD

BDT → EUR

BDT → AUD

BDT → PHP

BDT → GBP

BDT → INR

BDT → CAD

BDT → CNY

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plane
Çevrim kurları Bangladeş Takası / Tanzanya Şilini
1 BDT22.72110 TZS
5 BDT113.60550 TZS
10 BDT227.21100 TZS
20 BDT454.42200 TZS
50 BDT1136.05500 TZS
100 BDT2272.11000 TZS
250 BDT5680.27500 TZS
500 BDT11360.55000 TZS
1000 BDT22721.10000 TZS
2000 BDT45442.20000 TZS
5000 BDT113605.50000 TZS
10000 BDT227211.00000 TZS
Çevrim kurları Tanzanya Şilini / Bangladeş Takası
1 TZS0.04401 BDT
5 TZS0.22006 BDT
10 TZS0.44012 BDT
20 TZS0.88024 BDT
50 TZS2.20060 BDT
100 TZS4.40120 BDT
250 TZS11.00300 BDT
500 TZS22.00600 BDT
1000 TZS44.01200 BDT
2000 TZS88.02400 BDT
5000 TZS220.06000 BDT
10000 TZS440.12000 BDT