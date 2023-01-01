20 Tanzanya şilininden Bangladeş takasına

Reel döviz kuru ile TZS → BDT çevirin

20 tzs
0,88 bdt

1.00000 TZS = 0.04392 BDT

20:45 UTC'deki reel piyasa kuru
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TZS → BDT çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 TZS → 0 BDT
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Tanzanya şilininden Bangladeş takasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TZS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BDT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TZS → BDT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Tanzanya şilini

TZS → USD

TZS → SGD

TZS → CAD

TZS → AUD

TZS → GBP

TZS → ZAR

TZS → INR

TZS → EUR

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plane
Çevrim kurları Tanzanya Şilini / Bangladeş Takası
1 TZS0.04392 BDT
5 TZS0.21962 BDT
10 TZS0.43924 BDT
20 TZS0.87849 BDT
50 TZS2.19622 BDT
100 TZS4.39243 BDT
250 TZS10.98108 BDT
500 TZS21.96215 BDT
1000 TZS43.92430 BDT
2000 TZS87.84860 BDT
5000 TZS219.62150 BDT
10000 TZS439.24300 BDT
Çevrim kurları Bangladeş Takası / Tanzanya Şilini
1 BDT22.76640 TZS
5 BDT113.83200 TZS
10 BDT227.66400 TZS
20 BDT455.32800 TZS
50 BDT1138.32000 TZS
100 BDT2276.64000 TZS
250 BDT5691.60000 TZS
500 BDT11383.20000 TZS
1000 BDT22766.40000 TZS
2000 BDT45532.80000 TZS
5000 BDT113832.00000 TZS
10000 BDT227664.00000 TZS