bin Bangladeş takasından Tanzanya şilinine
Reel döviz kuru ile BDT → TZS çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Bangladeş takasından Tanzanya şilinine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BDT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TZS seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BDT → TZS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Bangladeş Takası / Tanzanya Şilini
|1 BDT
|22.72110 TZS
|5 BDT
|113.60550 TZS
|10 BDT
|227.21100 TZS
|20 BDT
|454.42200 TZS
|50 BDT
|1136.05500 TZS
|100 BDT
|2272.11000 TZS
|250 BDT
|5680.27500 TZS
|500 BDT
|11360.55000 TZS
|1000 BDT
|22721.10000 TZS
|2000 BDT
|45442.20000 TZS
|5000 BDT
|113605.50000 TZS
|10000 BDT
|227211.00000 TZS