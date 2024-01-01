1 شلن تنزاني إلى تاكا بنغلاديشي

تحويل TZS إلى BDT بسعر الصرف الحقيقي

1 tzs
0.04 bdt

1.000 TZS = 0.04302 BDT

Mid-market exchange rate at 22:15
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أعلى العملات

 USDSGDCADAUDGBPZARINREUR
1 USD1١٫٣٣٢١٫٣٤٩١٫٥١٤٠٫٧٨٢١٨٫٦٧٤٨٢٫٨٣٦٠٫٩١٥
1 SGD٠٫٧٥١1١٫٠١٣١٫١٣٦٠٫٥٨٧١٤٫٠١٧٦٢٫١٧٥٠٫٦٨٧
1 CAD٠٫٧٤١٠٫٩٨٧1١٫١٢٢٠٫٥٧٩١٣٫٨٤٦١٫٣٩٢٠٫٦٧٨
1 AUD٠٫٦٦١٠٫٨٨٠٫٨٩١1٠٫٥١٦١٢٫٣٣٥٥٤٫٧١٧٠٫٦٠٤

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن تنزاني إلى تاكا بنغلاديشي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TZS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BDT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TZS الحالي إلى BDT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الشلن التنزاني

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الشلن التنزاني / Bangladeshi Taka
1 TZS٠٫٠٤٣٠٢ BDT
5 TZS٠٫٢١٥١١ BDT
10 TZS٠٫٤٣٠٢٢ BDT
20 TZS٠٫٨٦٠٤٥ BDT
50 TZS٢٫١٥١١٢ BDT
100 TZS٤٫٣٠٢٢٣ BDT
250 TZS١٠٫٧٥٥٥٨ BDT
500 TZS٢١٫٥١١١٥ BDT
1000 TZS٤٣٫٠٢٢٣٠ BDT
2000 TZS٨٦٫٠٤٤٦٠ BDT
5000 TZS٢١٥٫١١١٥٠ BDT
10000 TZS٤٣٠٫٢٢٣٠٠ BDT
معدلات التحويل Bangladeshi Taka / الشلن التنزاني
1 BDT٢٣٫٢٤٣٨٠ TZS
5 BDT١١٦٫٢١٩٠٠ TZS
10 BDT٢٣٢٫٤٣٨٠٠ TZS
20 BDT٤٦٤٫٨٧٦٠٠ TZS
50 BDT١٬١٦٢٫١٩٠٠٠ TZS
100 BDT٢٬٣٢٤٫٣٨٠٠٠ TZS
250 BDT٥٬٨١٠٫٩٥٠٠٠ TZS
500 BDT١١٬٦٢١٫٩٠٠٠٠ TZS
1000 BDT٢٣٬٢٤٣٫٨٠٠٠٠ TZS
2000 BDT٤٦٬٤٨٧٫٦٠٠٠٠ TZS
5000 BDT١١٦٬٢١٩٫٠٠٠٠٠ TZS
10000 BDT٢٣٢٬٤٣٨٫٠٠٠٠٠ TZS