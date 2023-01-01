تاكا بنغلاديشي إلى فورنت مجري
تحويل BDT إلى HUF بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل تاكا بنغلاديشي إلى فورنت مجري
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BDT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HUF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BDT الحالي إلى HUF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for Bangladeshi taka
هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟
قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل Hungarian Forint / Bangladeshi Taka
|2000 HUF
|606.76000 BDT
|5000 HUF
|1516.90000 BDT
|10000 HUF
|3033.80000 BDT
|15000 HUF
|4550.70000 BDT
|20000 HUF
|6067.60000 BDT
|30000 HUF
|9101.40000 BDT
|40000 HUF
|12135.20000 BDT
|50000 HUF
|15169.00000 BDT
|60000 HUF
|18202.80000 BDT
|100000 HUF
|30338.00000 BDT
|150000 HUF
|45507.00000 BDT
|200000 HUF
|60676.00000 BDT