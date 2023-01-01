تاكا بنغلاديشي إلى فورنت مجري

تحويل BDT إلى HUF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bdt
٣٬٢٩٦ huf

1.00000 BDT = 3.29619 HUF

متوسط سعر صرف السوق عند 4:46 UTC
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BDT إلى HUF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BDT → 0 HUF
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86321.063588.35561.434611.659640.957218.2148
1GBP1.1584811.23205102.3591.661971.922671.108921.1016
1USD0.94030.811655183.081.348951.560550.9000517.1272
1INR0.01131790.009769560.012036610.01623680.01878370.01083350.206153

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل تاكا بنغلاديشي إلى فورنت مجري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BDT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HUF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BDT الحالي إلى HUF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Bangladeshi taka

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل Bangladeshi Taka / Hungarian Forint
1 BDT3.29619 HUF
5 BDT16.48095 HUF
10 BDT32.96190 HUF
20 BDT65.92380 HUF
50 BDT164.80950 HUF
100 BDT329.61900 HUF
250 BDT824.04750 HUF
500 BDT1648.09500 HUF
1000 BDT3296.19000 HUF
2000 BDT6592.38000 HUF
5000 BDT16480.95000 HUF
10000 BDT32961.90000 HUF
معدلات التحويل Hungarian Forint / Bangladeshi Taka
2000 HUF606.76000 BDT
5000 HUF1516.90000 BDT
10000 HUF3033.80000 BDT
15000 HUF4550.70000 BDT
20000 HUF6067.60000 BDT
30000 HUF9101.40000 BDT
40000 HUF12135.20000 BDT
50000 HUF15169.00000 BDT
60000 HUF18202.80000 BDT
100000 HUF30338.00000 BDT
150000 HUF45507.00000 BDT
200000 HUF60676.00000 BDT