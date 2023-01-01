تاكا بنغلاديشي إلى بيزو مكسيكي

تحويل BDT إلى MXN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bdt
١٥٦٫٠٥ mxn

1.00000 BDT = 0.15605 MXN

متوسط سعر صرف السوق عند 4:50 UTC
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BDT إلى MXN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BDT → 0 MXN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863351.0634588.35251.43471.659950.957418.2136
1GBP1.1582811.23185102.3431.661891.922811.1089421.0978
1USD0.940350.811787183.0811.34911.560910.900217.1269
1INR0.01131830.009771030.012036410.01623840.01878790.01083520.206147

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل تاكا بنغلاديشي إلى بيزو مكسيكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BDT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MXN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BDT الحالي إلى MXN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Bangladeshi taka

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل Bangladeshi Taka / Mexican Peso
1 BDT0.15605 MXN
5 BDT0.78027 MXN
10 BDT1.56054 MXN
20 BDT3.12108 MXN
50 BDT7.80270 MXN
100 BDT15.60540 MXN
250 BDT39.01350 MXN
500 BDT78.02700 MXN
1000 BDT156.05400 MXN
2000 BDT312.10800 MXN
5000 BDT780.27000 MXN
10000 BDT1560.54000 MXN
معدلات التحويل Mexican Peso / Bangladeshi Taka
1 MXN6.40805 BDT
5 MXN32.04025 BDT
10 MXN64.08050 BDT
20 MXN128.16100 BDT
50 MXN320.40250 BDT
100 MXN640.80500 BDT
250 MXN1602.01250 BDT
500 MXN3204.02500 BDT
1000 MXN6408.05000 BDT
2000 MXN12816.10000 BDT
5000 MXN32040.25000 BDT
10000 MXN64080.50000 BDT