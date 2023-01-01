تاكا بنغلاديشي إلى لاري جورجي

تحويل BDT إلى GEL بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bdt
٢٤٫٥١ gel

1.00000 BDT = 0.02451 GEL

متوسط سعر صرف السوق عند 4:45 UTC
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BDT إلى GEL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BDT → 0 GEL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86321.063688.35961.434741.65980.957318.2165
1GBP1.1584811.23215102.3621.662111.922831.1090121.1033
1USD0.94020.811589183.0761.348951.560550.9000517.1272
1INR0.01131740.009769240.012037210.01623750.01878460.01083410.206163

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل تاكا بنغلاديشي إلى لاري جورجي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BDT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GEL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BDT الحالي إلى GEL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Bangladeshi taka

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bangladeshi Taka / لاري جورجي
1 BDT0.02451 GEL
5 BDT0.12255 GEL
10 BDT0.24509 GEL
20 BDT0.49019 GEL
50 BDT1.22547 GEL
100 BDT2.45094 GEL
250 BDT6.12735 GEL
500 BDT12.25470 GEL
1000 BDT24.50940 GEL
2000 BDT49.01880 GEL
5000 BDT122.54700 GEL
10000 BDT245.09400 GEL
معدلات التحويل لاري جورجي / Bangladeshi Taka
1 GEL40.80060 BDT
5 GEL204.00300 BDT
10 GEL408.00600 BDT
20 GEL816.01200 BDT
50 GEL2040.03000 BDT
100 GEL4080.06000 BDT
250 GEL10200.15000 BDT
500 GEL20400.30000 BDT
1000 GEL40800.60000 BDT
2000 GEL81601.20000 BDT
5000 GEL204003.00000 BDT
10000 GEL408006.00000 BDT