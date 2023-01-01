تاكا بنغلاديشي إلى بانغا تونغي

تحويل BDT إلى TOP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bdt
٢١٫٦٣ top

1.00000 BDT = 0.02163 TOP

متوسط سعر صرف السوق عند 4:22 UTC
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BDT إلى TOP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BDT → 0 TOP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86331.063688.36921.434851.660320.957418.2162
1GBP1.1583511.23195102.3571.661961.923121.10921.0995
1USD0.94020.811721183.0851.349051.561040.9001517.1269
1INR0.01131620.009769770.012035910.0162370.01878840.01083410.206137

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل تاكا بنغلاديشي إلى بانغا تونغي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BDT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TOP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BDT الحالي إلى TOP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Bangladeshi taka

BDT إلى USD

BDT إلى EUR

BDT إلى AUD

BDT إلى PHP

BDT إلى GBP

BDT إلى INR

BDT إلى CAD

BDT إلى CNY

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bangladeshi Taka / Tongan Paʻanga
1 BDT0.02163 TOP
5 BDT0.10816 TOP
10 BDT0.21632 TOP
20 BDT0.43265 TOP
50 BDT1.08162 TOP
100 BDT2.16325 TOP
250 BDT5.40813 TOP
500 BDT10.81625 TOP
1000 BDT21.63250 TOP
2000 BDT43.26500 TOP
5000 BDT108.16250 TOP
10000 BDT216.32500 TOP
معدلات التحويل Tongan Paʻanga / Bangladeshi Taka
1 TOP46.22670 BDT
5 TOP231.13350 BDT
10 TOP462.26700 BDT
20 TOP924.53400 BDT
50 TOP2311.33500 BDT
100 TOP4622.67000 BDT
250 TOP11556.67500 BDT
500 TOP23113.35000 BDT
1000 TOP46226.70000 BDT
2000 TOP92453.40000 BDT
5000 TOP231133.50000 BDT
10000 TOP462267.00000 BDT