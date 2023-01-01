تاكا بنغلاديشي إلى لمبيرة هندوراسية

تحويل BDT إلى HNL بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bdt
٢٢٤٫٥٥ hnl

1.00000 BDT = 0.22455 HNL

متوسط سعر صرف السوق عند 4:22 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

BDT إلى HNL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BDT → 0 HNL
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86321.063588.35561.434611.659640.957218.2148
1GBP1.1584811.23205102.3591.661971.922671.108921.1016
1USD0.94030.811655183.081.348951.560550.9000517.1272
1INR0.01131790.009769560.012036610.01623680.01878370.01083350.206153

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل تاكا بنغلاديشي إلى لمبيرة هندوراسية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BDT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HNL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BDT الحالي إلى HNL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Bangladeshi taka

BDT إلى USD

BDT إلى EUR

BDT إلى AUD

BDT إلى PHP

BDT إلى GBP

BDT إلى INR

BDT إلى CAD

BDT إلى CNY

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Bangladeshi Taka / لامبيرا هندوراسي
1 BDT0.22455 HNL
5 BDT1.12274 HNL
10 BDT2.24547 HNL
20 BDT4.49094 HNL
50 BDT11.22735 HNL
100 BDT22.45470 HNL
250 BDT56.13675 HNL
500 BDT112.27350 HNL
1000 BDT224.54700 HNL
2000 BDT449.09400 HNL
5000 BDT1122.73500 HNL
10000 BDT2245.47000 HNL
معدلات التحويل لامبيرا هندوراسي / Bangladeshi Taka
1 HNL4.45342 BDT
5 HNL22.26710 BDT
10 HNL44.53420 BDT
20 HNL89.06840 BDT
50 HNL222.67100 BDT
100 HNL445.34200 BDT
250 HNL1113.35500 BDT
500 HNL2226.71000 BDT
1000 HNL4453.42000 BDT
2000 HNL8906.84000 BDT
5000 HNL22267.10000 BDT
10000 HNL44534.20000 BDT