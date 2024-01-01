ألف لمبيرة هندوراسية إلى تاكا بنغلاديشي

تحويل HNL إلى BDT بسعر الصرف الحقيقي

1,000 hnl
4,447.55 bdt

1.00000 HNL = 4.44755 BDT

Mid-market exchange rate at 08:10
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8547951.0828589.73211.46451.653580.9537818.5295
1 GBP1.1698711.26675104.9711.713221.934411.115821.6764
1 USD0.92350.789422182.86661.352451.527070.8808517.1118
1 INR0.01114430.009526420.012067610.01632080.0184280.01062970.206498

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل لمبيرة هندوراسية إلى تاكا بنغلاديشي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HNL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BDT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HNL الحالي إلى BDT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل لامبيرا هندوراسي / Bangladeshi Taka
1 HNL4.44755 BDT
5 HNL22.23775 BDT
10 HNL44.47550 BDT
20 HNL88.95100 BDT
50 HNL222.37750 BDT
100 HNL444.75500 BDT
250 HNL1111.88750 BDT
500 HNL2223.77500 BDT
1000 HNL4447.55000 BDT
2000 HNL8895.10000 BDT
5000 HNL22237.75000 BDT
10000 HNL44475.50000 BDT
معدلات التحويل Bangladeshi Taka / لامبيرا هندوراسي
1 BDT0.22484 HNL
5 BDT1.12421 HNL
10 BDT2.24843 HNL
20 BDT4.49686 HNL
50 BDT11.24215 HNL
100 BDT22.48430 HNL
250 BDT56.21075 HNL
500 BDT112.42150 HNL
1000 BDT224.84300 HNL
2000 BDT449.68600 HNL
5000 BDT1124.21500 HNL
10000 BDT2248.43000 HNL