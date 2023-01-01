تاكا بنغلاديشي إلى بير إثيوبي

تحويل BDT إلى ETB بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bdt
٥٠٣٫٨٦ etb

1.00000 BDT = 0.50386 ETB

متوسط سعر صرف السوق عند 4:41 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

BDT إلى ETB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BDT → 0 ETB
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86311.063588.35561.434611.659640.9572518.2146
1GBP1.1586111.23215102.3671.662111.922831.1090821.103
1USD0.94030.811589183.081.348951.560550.900117.127
1INR0.01131790.009768770.012036610.01623680.01878370.01083410.206151

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل تاكا بنغلاديشي إلى بير إثيوبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BDT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ETB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BDT الحالي إلى ETB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Bangladeshi taka

BDT إلى USD

BDT إلى EUR

BDT إلى AUD

BDT إلى PHP

BDT إلى GBP

BDT إلى INR

BDT إلى CAD

BDT إلى CNY

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Bangladeshi Taka / البر الإثيوبي
1 BDT0.50386 ETB
5 BDT2.51931 ETB
10 BDT5.03862 ETB
20 BDT10.07724 ETB
50 BDT25.19310 ETB
100 BDT50.38620 ETB
250 BDT125.96550 ETB
500 BDT251.93100 ETB
1000 BDT503.86200 ETB
2000 BDT1007.72400 ETB
5000 BDT2519.31000 ETB
10000 BDT5038.62000 ETB
معدلات التحويل البر الإثيوبي / Bangladeshi Taka
1 ETB1.98467 BDT
5 ETB9.92335 BDT
10 ETB19.84670 BDT
20 ETB39.69340 BDT
50 ETB99.23350 BDT
100 ETB198.46700 BDT
250 ETB496.16750 BDT
500 ETB992.33500 BDT
1000 ETB1984.67000 BDT
2000 ETB3969.34000 BDT
5000 ETB9923.35000 BDT
10000 ETB19846.70000 BDT