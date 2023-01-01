تاكا بنغلاديشي إلى درهم مغربي

تحويل BDT إلى MAD بسعر الصرف الحقيقي

1000 bdt
93.67 mad

1.00000 BDT = 0.09367 MAD

متوسط سعر صرف السوق عند 4:49 UTC
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BDT إلى MAD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BDT → 0 MAD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86331.063688.36281.434741.65980.9574518.2162
1GBP1.1583511.23205102.3571.661971.922671.1090621.1012
1USD0.94020.811655183.0791.348951.560550.900217.1269
1INR0.0113170.009769680.012036710.0162370.01878390.01083550.206152

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل تاكا بنغلاديشي إلى درهم مغربي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BDT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BDT الحالي إلى MAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Bangladeshi taka

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bangladeshi Taka / الدرهم المغربي
1 BDT0.09367 MAD
5 BDT0.46835 MAD
10 BDT0.93669 MAD
20 BDT1.87338 MAD
50 BDT4.68346 MAD
100 BDT9.36692 MAD
250 BDT23.41730 MAD
500 BDT46.83460 MAD
1000 BDT93.66920 MAD
2000 BDT187.33840 MAD
5000 BDT468.34600 MAD
10000 BDT936.69200 MAD
معدلات التحويل الدرهم المغربي / Bangladeshi Taka
1 MAD10.67590 BDT
5 MAD53.37950 BDT
10 MAD106.75900 BDT
20 MAD213.51800 BDT
50 MAD533.79500 BDT
100 MAD1067.59000 BDT
250 MAD2668.97500 BDT
500 MAD5337.95000 BDT
1000 MAD10675.90000 BDT
2000 MAD21351.80000 BDT
5000 MAD53379.50000 BDT
10000 MAD106759.00000 BDT