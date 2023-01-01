تاكا بنغلاديشي إلى دولار نيوزيلندي

تحويل BDT إلى NZD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bdt
١٥٫٤٣ nzd

1.00000 BDT = 0.01543 NZD

متوسط سعر صرف السوق عند 4:50 UTC
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BDT إلى NZD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BDT → 0 NZD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863351.0634588.35251.43471.659950.957418.2136
1GBP1.1582811.23185102.3431.661891.922811.1089421.0978
1USD0.940350.811787183.0811.34911.560910.900217.1269
1INR0.01131830.009771030.012036410.01623840.01878790.01083520.206147

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل تاكا بنغلاديشي إلى دولار نيوزيلندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BDT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BDT الحالي إلى NZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bangladeshi Taka / دولار نيوزيلندي
1 BDT0.01543 NZD
5 BDT0.07714 NZD
10 BDT0.15428 NZD
20 BDT0.30855 NZD
50 BDT0.77138 NZD
100 BDT1.54277 NZD
250 BDT3.85693 NZD
500 BDT7.71385 NZD
1000 BDT15.42770 NZD
2000 BDT30.85540 NZD
5000 BDT77.13850 NZD
10000 BDT154.27700 NZD
معدلات التحويل دولار نيوزيلندي / Bangladeshi Taka
1 NZD64.81840 BDT
5 NZD324.09200 BDT
10 NZD648.18400 BDT
20 NZD1296.36800 BDT
50 NZD3240.92000 BDT
100 NZD6481.84000 BDT
250 NZD16204.60000 BDT
500 NZD32409.20000 BDT
1000 NZD64818.40000 BDT
2000 NZD129636.80000 BDT
5000 NZD324092.00000 BDT
10000 NZD648184.00000 BDT