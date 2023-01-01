تاكا بنغلاديشي إلى ليك ألباني

تحويل BDT إلى ALL بسعر الصرف الحقيقي

1000 bdt
910.26 all

1.00000 BDT = 0.91026 ALL

متوسط سعر صرف السوق عند 4:41 UTC
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BDT إلى ALL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BDT → 0 ALL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86321.063688.37721.434741.65980.957318.2159
1GBP1.1584811.23215102.3821.662111.922831.1090121.1025
1USD0.94020.811589183.09251.348951.560550.917.1266
1INR0.01131510.00976730.012034810.01623430.01878090.01083130.206115

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل تاكا بنغلاديشي إلى ليك ألباني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BDT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ALL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BDT الحالي إلى ALL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Bangladeshi taka

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bangladeshi Taka / ليك ألباني
1 BDT0.91026 ALL
5 BDT4.55130 ALL
10 BDT9.10260 ALL
20 BDT18.20520 ALL
50 BDT45.51300 ALL
100 BDT91.02600 ALL
250 BDT227.56500 ALL
500 BDT455.13000 ALL
1000 BDT910.26000 ALL
2000 BDT1820.52000 ALL
5000 BDT4551.30000 ALL
10000 BDT9102.60000 ALL
معدلات التحويل ليك ألباني / Bangladeshi Taka
1 ALL1.09859 BDT
5 ALL5.49295 BDT
10 ALL10.98590 BDT
20 ALL21.97180 BDT
50 ALL54.92950 BDT
100 ALL109.85900 BDT
250 ALL274.64750 BDT
500 ALL549.29500 BDT
1000 ALL1098.59000 BDT
2000 ALL2197.18000 BDT
5000 ALL5492.95000 BDT
10000 ALL10985.90000 BDT