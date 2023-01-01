10 ليك ألباني إلى تاكا بنغلاديشي

تحويل ALL إلى BDT بسعر الصرف الحقيقي

10 all
11.63 bdt

1.00000 ALL = 1.16321 BDT

Mid-market exchange rate at 18:48
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أعلى العملات

 USDEURGBPCADPHPMKDAUDINR
1 USD10.929350.7964641.358955.518257.081.5199983.455
1 EUR1.07610.8571.4621859.737661.41811.6355189.7976
1 GBP1.255551.1668611.7061769.705971.66681.90842104.782
1 CAD0.7358890.6839120.586109140.855342.00461.1185461.4136

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليك ألباني إلى تاكا بنغلاديشي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ALL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BDT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ALL الحالي إلى BDT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ليك ألباني / Bangladeshi Taka
1 ALL1.16321 BDT
5 ALL5.81605 BDT
10 ALL11.63210 BDT
20 ALL23.26420 BDT
50 ALL58.16050 BDT
100 ALL116.32100 BDT
250 ALL290.80250 BDT
500 ALL581.60500 BDT
1000 ALL1163.21000 BDT
2000 ALL2326.42000 BDT
5000 ALL5816.05000 BDT
10000 ALL11632.10000 BDT
معدلات التحويل Bangladeshi Taka / ليك ألباني
1 BDT0.85969 ALL
5 BDT4.29845 ALL
10 BDT8.59691 ALL
20 BDT17.19382 ALL
50 BDT42.98455 ALL
100 BDT85.96910 ALL
250 BDT214.92275 ALL
500 BDT429.84550 ALL
1000 BDT859.69100 ALL
2000 BDT1719.38200 ALL
5000 BDT4298.45500 ALL
10000 BDT8596.91000 ALL