تاكا بنغلاديشي إلى شلن كيني

تحويل BDT إلى KES بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bdt
١٬٣٤٢ kes

1.00000 BDT = 1.34169 KES

متوسط سعر صرف السوق عند 4:22 UTC
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BDT إلى KES مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BDT → 0 KES
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86321.063488.36061.434471.659620.957218.2131
1GBP1.1584811.232102.371.661911.922751.108921.1007
1USD0.94040.811688183.09251.348951.560670.900117.1272
1INR0.01131730.009768490.012034810.01623430.01878230.01083250.206122

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل تاكا بنغلاديشي إلى شلن كيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BDT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KES في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BDT الحالي إلى KES وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Bangladeshi taka

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bangladeshi Taka / شلن كيني
1 BDT1.34169 KES
5 BDT6.70845 KES
10 BDT13.41690 KES
20 BDT26.83380 KES
50 BDT67.08450 KES
100 BDT134.16900 KES
250 BDT335.42250 KES
500 BDT670.84500 KES
1000 BDT1341.69000 KES
2000 BDT2683.38000 KES
5000 BDT6708.45000 KES
10000 BDT13416.90000 KES
معدلات التحويل شلن كيني / Bangladeshi Taka
1 KES0.74533 BDT
5 KES3.72666 BDT
10 KES7.45331 BDT
20 KES14.90662 BDT
50 KES37.26655 BDT
100 KES74.53310 BDT
250 KES186.33275 BDT
500 KES372.66550 BDT
1000 KES745.33100 BDT
2000 KES1490.66200 BDT
5000 KES3726.65500 BDT
10000 KES7453.31000 BDT