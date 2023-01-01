1 شلن كيني إلى تاكا بنغلاديشي

تحويل KES إلى BDT بسعر الصرف الحقيقي

١ kes
٠٫٧٤ bdt

1.00000 KES = 0.73598 BDT

متوسط سعر صرف السوق عند 05:37
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KES إلى BDT مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 KES → 0 BDT
Mid market rate

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أعلى العملات

 USDSGDNGNCADEURGBPAUDINR
1USD11.37215764.5111.371050.944750.8223351.5836683.175
1SGD0.7287831557.1630.9991980.6885380.5993041.1541460.6166
1NGN0.001308030.0017948110.001793370.001235790.001075630.002071460.108795
1CAD0.7293681.0008557.6110.6890910.5997851.1550760.6652

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن كيني إلى تاكا بنغلاديشي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KES في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BDT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KES الحالي إلى BDT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الشلن الكيني

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KES إلى INR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل شلن كيني / Bangladeshi Taka
1 KES0.73598 BDT
5 KES3.67990 BDT
10 KES7.35981 BDT
20 KES14.71962 BDT
50 KES36.79905 BDT
100 KES73.59810 BDT
250 KES183.99525 BDT
500 KES367.99050 BDT
1000 KES735.98100 BDT
2000 KES1471.96200 BDT
5000 KES3679.90500 BDT
10000 KES7359.81000 BDT
معدلات التحويل Bangladeshi Taka / شلن كيني
1 BDT1.35873 KES
5 BDT6.79365 KES
10 BDT13.58730 KES
20 BDT27.17460 KES
50 BDT67.93650 KES
100 BDT135.87300 KES
250 BDT339.68250 KES
500 BDT679.36500 KES
1000 BDT1358.73000 KES
2000 BDT2717.46000 KES
5000 BDT6793.65000 KES
10000 BDT13587.30000 KES