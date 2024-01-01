Bangladeş takasından Kenya şilinine

Reel döviz kuru ile BDT → KES çevirin

1.000 bdt
1.187 kes

1,000 BDT = 1,187 KES

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURAUDPHPGBPINRCADCNY
1 USD10,941,54756,6290,80383,6091,3777,237
1 EUR1,06411,64760,2580,85588,9691,4667,701
1 AUD0,6460,607136,5960,51954,0330,894,677
1 PHP0,0180,0170,02710,0141,4760,0240,128

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Bangladeş takasından Kenya şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BDT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KES seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BDT → KES kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bangladeş takası için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Bangladeş Takası / Kenya Şilini
1 BDT1,18746 KES
5 BDT5,93730 KES
10 BDT11,87460 KES
20 BDT23,74920 KES
50 BDT59,37300 KES
100 BDT118,74600 KES
250 BDT296,86500 KES
500 BDT593,73000 KES
1000 BDT1.187,46000 KES
2000 BDT2.374,92000 KES
5000 BDT5.937,30000 KES
10000 BDT11.874,60000 KES
Çevrim kurları Kenya Şilini / Bangladeş Takası
1 KES0,84213 BDT
5 KES4,21066 BDT
10 KES8,42131 BDT
20 KES16,84262 BDT
50 KES42,10655 BDT
100 KES84,21310 BDT
250 KES210,53275 BDT
500 KES421,06550 BDT
1000 KES842,13100 BDT
2000 KES1.684,26200 BDT
5000 KES4.210,65500 BDT
10000 KES8.421,31000 BDT