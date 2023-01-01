bin Bangladeş takasından Kenya şilinine

Reel döviz kuru ile BDT → KES çevirin

1.000 bdt
1.343 kes

1.00000 BDT = 1.34331 KES

13:7 UTC'deki reel piyasa kuru
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BDT → KES çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 BDT → 0 KES
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86551.057787.92771.425941.638570.966518.5288
1GBP1.155411.22205101.591.647511.893181.116721.4079
1USD0.945450.818297183.1311.348151.549190.913817.518
1INR0.0113730.009843470.012029210.01621720.01863550.01099230.210728

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Bangladeş takasından Kenya şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BDT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KES seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BDT → KES kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Bangladeş takası

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BDT → CAD

BDT → CNY

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plane
Çevrim kurları Bangladeş Takası / Kenya Şilini
1 BDT1.34331 KES
5 BDT6.71655 KES
10 BDT13.43310 KES
20 BDT26.86620 KES
50 BDT67.16550 KES
100 BDT134.33100 KES
250 BDT335.82750 KES
500 BDT671.65500 KES
1000 BDT1343.31000 KES
2000 BDT2686.62000 KES
5000 BDT6716.55000 KES
10000 BDT13433.10000 KES
Çevrim kurları Kenya Şilini / Bangladeş Takası
1 KES0.74443 BDT
5 KES3.72215 BDT
10 KES7.44429 BDT
20 KES14.88858 BDT
50 KES37.22145 BDT
100 KES74.44290 BDT
250 KES186.10725 BDT
500 KES372.21450 BDT
1000 KES744.42900 BDT
2000 KES1488.85800 BDT
5000 KES3722.14500 BDT
10000 KES7444.29000 BDT