تاكا بنغلاديشي إلى ليلانغيني سوازيلندي

تحويل BDT إلى SZL بسعر الصرف الحقيقي

1000 bdt
172.53 szl

1.00000 BDT = 0.17253 SZL

متوسط سعر صرف السوق عند 4:53 UTC
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BDT إلى SZL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BDT → 0 SZL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86331.063688.36921.434851.660320.957418.2162
1GBP1.1583511.23195102.3571.661961.923121.10921.0995
1USD0.94020.811721183.0851.349051.561040.9001517.1269
1INR0.01131620.009769770.012035910.0162370.01878840.01083410.206137

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل تاكا بنغلاديشي إلى ليلانغيني سوازيلندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BDT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SZL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BDT الحالي إلى SZL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Bangladeshi taka

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل Bangladeshi Taka / Swazi Lilangeni
1 BDT0.17253 SZL
5 BDT0.86267 SZL
10 BDT1.72533 SZL
20 BDT3.45066 SZL
50 BDT8.62665 SZL
100 BDT17.25330 SZL
250 BDT43.13325 SZL
500 BDT86.26650 SZL
1000 BDT172.53300 SZL
2000 BDT345.06600 SZL
5000 BDT862.66500 SZL
10000 BDT1725.33000 SZL
معدلات التحويل Swazi Lilangeni / Bangladeshi Taka
1 SZL5.79599 BDT
5 SZL28.97995 BDT
10 SZL57.95990 BDT
20 SZL115.91980 BDT
50 SZL289.79950 BDT
100 SZL579.59900 BDT
250 SZL1448.99750 BDT
500 SZL2897.99500 BDT
1000 SZL5795.99000 BDT
2000 SZL11591.98000 BDT
5000 SZL28979.95000 BDT
10000 SZL57959.90000 BDT