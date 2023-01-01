تاكا بنغلاديشي إلى كرونة نروجية

تحويل BDT إلى NOK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bdt
٩٨٫٥٢ nok

1.00000 BDT = 0.09852 NOK

متوسط سعر صرف السوق عند 4:50 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

BDT إلى NOK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BDT → 0 NOK
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863351.0634588.35251.43471.659950.957418.2136
1GBP1.1582811.23185102.3431.661891.922811.1089421.0978
1USD0.940350.811787183.0811.34911.560910.900217.1269
1INR0.01131830.009771030.012036410.01623840.01878790.01083520.206147

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل تاكا بنغلاديشي إلى كرونة نروجية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BDT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NOK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BDT الحالي إلى NOK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Bangladeshi taka

BDT إلى USD

BDT إلى EUR

BDT إلى AUD

BDT إلى PHP

BDT إلى GBP

BDT إلى INR

BDT إلى CAD

BDT إلى CNY

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Bangladeshi Taka / كروني نرويجي
1 BDT0.09852 NOK
5 BDT0.49261 NOK
10 BDT0.98523 NOK
20 BDT1.97046 NOK
50 BDT4.92614 NOK
100 BDT9.85229 NOK
250 BDT24.63072 NOK
500 BDT49.26145 NOK
1000 BDT98.52290 NOK
2000 BDT197.04580 NOK
5000 BDT492.61450 NOK
10000 BDT985.22900 NOK
معدلات التحويل كروني نرويجي / Bangladeshi Taka
1 NOK10.14990 BDT
5 NOK50.74950 BDT
10 NOK101.49900 BDT
20 NOK202.99800 BDT
50 NOK507.49500 BDT
100 NOK1014.99000 BDT
250 NOK2537.47500 BDT
500 NOK5074.95000 BDT
1000 NOK10149.90000 BDT
2000 NOK20299.80000 BDT
5000 NOK50749.50000 BDT
10000 NOK101499.00000 BDT