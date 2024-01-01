孟加拉塔卡 (BDT)

孟加拉人民共和國使用的貨幣稱為孟加拉塔卡。 孟加拉塔卡可用代碼 BDT 表示。「Tk」是官方符號，孟加拉語符號是 টাকা。 最普遍的 BDT 兌換貨幣是美元（USD）。

貨幣名稱

孟加拉塔卡

Tk

BDT 匯率

 USD EUR AUD PHP GBP INR CAD CNY
從BDT0.00915 0.00855 0.01400 0.52807 0.00732 0.76292 0.01251 0.06629
至BDT109.31800 116.94800 71.41200 1.89370 136.54400 1.31075 79.96640 15.08570

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比較匯率

孟加拉塔卡兌各國貨幣匯率