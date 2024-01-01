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孟加拉人民共和國使用的貨幣稱為孟加拉塔卡。 孟加拉塔卡可用代碼 BDT 表示。「Tk」是官方符號，孟加拉語符號是 টাকা。 最普遍的 BDT 兌換貨幣是美元（USD）。
孟加拉塔卡
Tk
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BDT兌AED
BDT兌ALL
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BDT兌AOA
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BDT兌GEL
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