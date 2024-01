Bengalese taka (BDT)

De valuta die gebruikt wordt in de Volksrepubliek Bangaldesh is de Bengalese taka. De valutacode van de Bengalese taka is BDT. ‘Tk’ is het officiële symbool, samen met het Bengalese symbool টাকা. De populairste valuta om de BDT tegen om te wisselen zijn Amerikaanse dollars (USD).