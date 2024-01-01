Бангладешская така (BDT)
Бангладешская така — это официальная валюта Народной Республики Бангладеш. Код валюты — BDT; символ — ‘Tk’ или টাকা. Бангладешская така чаще всего обменивается доллар США.
Название валюты
Бангладешская така
Символ валюты
Tk
Обменный курс для BDT
|USD
|EUR
|AUD
|PHP
|GBP
|INR
|CAD
|CNY
|Из BDT
|0.00851
|0.00779
|0.01263
|0.49653
|0.00656
|0.71174
|0.01164
|0.06177
|В BDT
|117.50000
|128.39200
|79.15390
|2.01398
|152.53300
|1.40502
|85.88870
|16.18800
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