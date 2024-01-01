Бангладешская така (BDT)

Бангладешская така — это официальная валюта Народной Республики Бангладеш. Код валюты — BDT; символ — ‘Tk’ или টাকা. Бангладешская така чаще всего обменивается доллар США.

Название валюты

Бангладешская така

Tk

Обменный курс для BDT

 USD EUR AUD PHP GBP INR CAD CNY
Из BDT0.00851 0.00779 0.01263 0.49653 0.00656 0.71174 0.01164 0.06177
В BDT117.50000 128.39200 79.15390 2.01398 152.53300 1.40502 85.88870 16.18800

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