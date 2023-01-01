تاكا بنغلاديشي إلى هريفنا أوكرانية

تحويل BDT إلى UAH بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bdt
٣٣٣٫٢٠ uah

1.00000 BDT = 0.33320 UAH

متوسط سعر صرف السوق عند 4:22 UTC
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BDT إلى UAH مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BDT → 0 UAH
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86341.063588.37691.434821.660550.957618.2145
1GBP1.1582111.2318102.3631.661881.923341.109121.0969
1USD0.94030.81182183.11.349151.56140.900417.1269
1INR0.01131520.009769190.012033710.01623530.01878940.01083510.2061

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل تاكا بنغلاديشي إلى هريفنا أوكرانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BDT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UAH في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BDT الحالي إلى UAH وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Bangladeshi taka

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bangladeshi Taka / هريفنيا الأوكرانية
1 BDT0.33320 UAH
5 BDT1.66600 UAH
10 BDT3.33199 UAH
20 BDT6.66398 UAH
50 BDT16.65995 UAH
100 BDT33.31990 UAH
250 BDT83.29975 UAH
500 BDT166.59950 UAH
1000 BDT333.19900 UAH
2000 BDT666.39800 UAH
5000 BDT1665.99500 UAH
10000 BDT3331.99000 UAH
معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / Bangladeshi Taka
1 UAH3.00121 BDT
5 UAH15.00605 BDT
10 UAH30.01210 BDT
20 UAH60.02420 BDT
50 UAH150.06050 BDT
100 UAH300.12100 BDT
250 UAH750.30250 BDT
500 UAH1500.60500 BDT
1000 UAH3001.21000 BDT
2000 UAH6002.42000 BDT
5000 UAH15006.05000 BDT
10000 UAH30012.10000 BDT