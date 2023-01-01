تاكا بنغلاديشي إلى دينار مقدوني

تحويل BDT إلى MKD بسعر الصرف الحقيقي

1000 bdt
522.78 mkd

1.00000 BDT = 0.52278 MKD

متوسط سعر صرف السوق عند 4:22 UTC
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BDT إلى MKD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BDT → 0 MKD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86331.063688.36281.434741.65980.9574518.2162
1GBP1.1583511.23205102.3571.661971.922671.1090621.1012
1USD0.94020.811655183.0791.348951.560550.900217.1269
1INR0.0113170.009769680.012036710.0162370.01878390.01083550.206152

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل تاكا بنغلاديشي إلى دينار مقدوني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BDT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MKD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BDT الحالي إلى MKD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bangladeshi Taka / دينار مقدوني
1 BDT0.52278 MKD
5 BDT2.61389 MKD
10 BDT5.22779 MKD
20 BDT10.45558 MKD
50 BDT26.13895 MKD
100 BDT52.27790 MKD
250 BDT130.69475 MKD
500 BDT261.38950 MKD
1000 BDT522.77900 MKD
2000 BDT1045.55800 MKD
5000 BDT2613.89500 MKD
10000 BDT5227.79000 MKD
معدلات التحويل دينار مقدوني / Bangladeshi Taka
1 MKD1.91285 BDT
5 MKD9.56425 BDT
10 MKD19.12850 BDT
20 MKD38.25700 BDT
50 MKD95.64250 BDT
100 MKD191.28500 BDT
250 MKD478.21250 BDT
500 MKD956.42500 BDT
1000 MKD1912.85000 BDT
2000 MKD3825.70000 BDT
5000 MKD9564.25000 BDT
10000 MKD19128.50000 BDT