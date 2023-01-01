تاكا بنغلاديشي إلى رينغيت ماليزي

تحويل BDT إلى MYR بسعر الصرف الحقيقي

1000 bdt
42.71 myr

1.00000 BDT = 0.04271 MYR

متوسط سعر صرف السوق عند 4:49 UTC
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BDT إلى MYR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BDT → 0 MYR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863351.0634588.35251.43471.659950.957418.2136
1GBP1.1582811.23185102.3431.661891.922811.1089421.0978
1USD0.940350.811787183.0811.34911.560910.900217.1269
1INR0.01131830.009771030.012036410.01623840.01878790.01083520.206147

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل تاكا بنغلاديشي إلى رينغيت ماليزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BDT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MYR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BDT الحالي إلى MYR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Bangladeshi taka

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bangladeshi Taka / رينغيت ماليزي
1 BDT0.04271 MYR
5 BDT0.21353 MYR
10 BDT0.42706 MYR
20 BDT0.85412 MYR
50 BDT2.13531 MYR
100 BDT4.27062 MYR
250 BDT10.67655 MYR
500 BDT21.35310 MYR
1000 BDT42.70620 MYR
2000 BDT85.41240 MYR
5000 BDT213.53100 MYR
10000 BDT427.06200 MYR
معدلات التحويل رينغيت ماليزي / Bangladeshi Taka
1 MYR23.41580 BDT
5 MYR117.07900 BDT
10 MYR234.15800 BDT
20 MYR468.31600 BDT
50 MYR1170.79000 BDT
100 MYR2341.58000 BDT
250 MYR5853.95000 BDT
500 MYR11707.90000 BDT
1000 MYR23415.80000 BDT
2000 MYR46831.60000 BDT
5000 MYR117079.00000 BDT
10000 MYR234158.00000 BDT