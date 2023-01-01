تاكا بنغلاديشي إلى ليو روماني

تحويل BDT إلى RON بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bdt
٤٢٫٥٨ ron

1.00000 BDT = 0.04258 RON

متوسط سعر صرف السوق عند 4:52 UTC
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BDT إلى RON مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BDT → 0 RON
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86331.063588.37691.434661.660030.957318.2145
1GBP1.1583511.23195102.3751.66191.922971.1088821.0995
1USD0.94030.811721183.11.3491.560910.9001517.1269
1INR0.01131520.009768010.012033710.01623350.01878360.01083210.2061

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل تاكا بنغلاديشي إلى ليو روماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BDT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RON في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BDT الحالي إلى RON وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Bangladeshi taka

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bangladeshi Taka / Romanian Leu
1 BDT0.04258 RON
5 BDT0.21290 RON
10 BDT0.42580 RON
20 BDT0.85159 RON
50 BDT2.12898 RON
100 BDT4.25796 RON
250 BDT10.64490 RON
500 BDT21.28980 RON
1000 BDT42.57960 RON
2000 BDT85.15920 RON
5000 BDT212.89800 RON
10000 BDT425.79600 RON
معدلات التحويل Romanian Leu / Bangladeshi Taka
1 RON23.48540 BDT
5 RON117.42700 BDT
10 RON234.85400 BDT
20 RON469.70800 BDT
50 RON1174.27000 BDT
100 RON2348.54000 BDT
250 RON5871.35000 BDT
500 RON11742.70000 BDT
1000 RON23485.40000 BDT
2000 RON46970.80000 BDT
5000 RON117427.00000 BDT
10000 RON234854.00000 BDT