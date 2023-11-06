10 ليو روماني إلى تاكا بنغلاديشي

تحويل RON إلى BDT بسعر الصرف الحقيقي

١٠ ron
٢٣٨٫٣٣ bdt

1.00000 RON = 23.83250 BDT

Mid-market exchange rate at 13:32
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أعلى العملات

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1USD10.9311.36571.538460.8069071.349850.8979583.243
1EUR1.074111.46691.652460.86681.449870.964589.4113
1CAD0.7322250.6817111.12650.5908380.9883940.65750260.9526
1AUD0.650.6051580.88770510.524490.8774030.58366854.108

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو روماني إلى تاكا بنغلاديشي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار RON في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BDT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل RON الحالي إلى BDT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل Romanian Leu / Bangladeshi Taka
1 RON23.83250 BDT
5 RON119.16250 BDT
10 RON238.32500 BDT
20 RON476.65000 BDT
50 RON1191.62500 BDT
100 RON2383.25000 BDT
250 RON5958.12500 BDT
500 RON11916.25000 BDT
1000 RON23832.50000 BDT
2000 RON47665.00000 BDT
5000 RON119162.50000 BDT
10000 RON238325.00000 BDT
معدلات التحويل Bangladeshi Taka / Romanian Leu
1 BDT0.04196 RON
5 BDT0.20980 RON
10 BDT0.41960 RON
20 BDT0.83919 RON
50 BDT2.09798 RON
100 BDT4.19596 RON
250 BDT10.48990 RON
500 BDT20.97980 RON
1000 BDT41.95960 RON
2000 BDT83.91920 RON
5000 BDT209.79800 RON
10000 BDT419.59600 RON