50 ليو روماني إلى تاكا بنغلاديشي

تحويل RON إلى BDT بسعر الصرف الحقيقي

50 ron
1191.03 bdt

1.00000 RON = 23.82060 BDT

Mid-market exchange rate at 13:34
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أعلى العملات

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1USD10.931251.3661.538940.80721.350150.89883.239
1EUR1.073811.466811.652510.86681.449790.964589.382
1CAD0.7320640.68175111.12660.5909230.9883970.65739460.9363
1AUD0.64980.6051410.88762710.5245190.8773270.5835254.0887

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو روماني إلى تاكا بنغلاديشي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار RON في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BDT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل RON الحالي إلى BDT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Romanian Leu / Bangladeshi Taka
1 RON23.82060 BDT
5 RON119.10300 BDT
10 RON238.20600 BDT
20 RON476.41200 BDT
50 RON1191.03000 BDT
100 RON2382.06000 BDT
250 RON5955.15000 BDT
500 RON11910.30000 BDT
1000 RON23820.60000 BDT
2000 RON47641.20000 BDT
5000 RON119103.00000 BDT
10000 RON238206.00000 BDT
معدلات التحويل Bangladeshi Taka / Romanian Leu
1 BDT0.04198 RON
5 BDT0.20990 RON
10 BDT0.41980 RON
20 BDT0.83961 RON
50 BDT2.09902 RON
100 BDT4.19805 RON
250 BDT10.49512 RON
500 BDT20.99025 RON
1000 BDT41.98050 RON
2000 BDT83.96100 RON
5000 BDT209.90250 RON
10000 BDT419.80500 RON